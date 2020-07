Renault : Nissan va peser sur les résultats

(Boursier.com) — En attendant de publier ses comptes intermédiaires jeudi, Renault indique que la contribution de son partenaire Nissan à ses résultats du deuxième trimestre sera négative à hauteur de -1,244 milliards d'euros après retraitements IFRS. Le constructeur nippon a dévoilé ce matin une perte opérationnelle de 154 milliards de yens pour le trimestre clos fin juin, alors que les analystes prévoyaient une perte de 253 MdsY, le groupe ayant intensifié ses réductions de coûts pour faire face à la chute des ventes due à une pandémie. Le chiffre d'affaires a plongé de 51% à 1.170 MdsY.

Sur l'ensemble de l'exercice, la société anticipe désormais une perte opérationnelle de 470 MdsY contre un déficit de 40,5 MdsY pour l'année précédente pour des revenus de 7.800 MdsY. La société basée à Yokohama a prévenu qu'elle ne versera pas de dividende cette année. "Toute notre équipe est engagée dans la mise en oeuvre et l'exécution de notre plan de transformation, afin de retrouver la rentabilité et de revenir à un dividende stable et durable dès que possible".