Renault : Nissan pourrait supprimer plus de 20.000 postes !

Renault : Nissan pourrait supprimer plus de 20.000 postes !









Crédit photo © Nissan

(Boursier.com) — Nissan supprimerait plus de 20.000 emplois dans le cadre de son plan de restructuration attendu la semaine prochaine. Selon les sources de 'Kyodo News', le troisième plus grand constructeur automobile japonais en volumes envisagerait ainsi de réduire sa main-d'oeuvre principalement en Europe et dans certains pays émergents. 'Bloomberg' affirmait la semaine dernière que le partenaire de Renault cherchait à réduire ses coûts fixes de 300 milliards de yens par an, soit environ 2,6 milliards d'euros, dans le cadre d'un plan de restructuration triennal qui devrait être dévoilé le 28 mai.

La crise du coronavirus a mis la plupart des constructeurs automobiles en difficultés mais les ventes et les bénéfices de Nissan étaient en déjà en baisse avant l'épidémie, ce qui l'a contraint à renoncer aux projets d'expansion agressifs de Carlos Ghosn, ancien PDG de l'alliance Renault-Nissan.