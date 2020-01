Renault-Nissan-Mitsubishi définit "un nouveau cadre" pour renforcer son modèle

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Renault-Nissan-Mitsubishi a défini un nouveau cadre afin de renforcer davantage son modèle économique et de consolider sa structure de gouvernance. Les trois partenaires ont réaffirmé que l'Alliance était "essentielle à la croissance stratégique et à l'amélioration de la compétitivité de chacune d'entre elles". Le nouveau cadre, ratifié lors d'une réunion du conseil opérationnel de l'Alliance (Alliance Operating Board - AOB) à Yokohama, au Japon, "renforcera la capacité des entreprises membres de l'Alliance à tirer parti de leurs atouts et amplifier leurs stratégies", selon le communiqué du jour. L'AOB a également réaffirmé les programmes clés définis lors de sa précédente réunion en novembre. Ils visent à soutenir les initiatives qui permettront à chaque membre d'accroître sa compétitivité et sa rentabilité dans le contexte de transition de l'industrie automobile vers de nouveaux services de mobilité.

Les modèles de collaboration sont renforcés "afin d'exploiter pleinement les points forts de chaque entreprise pour améliorer notre leadership dans les régions, les produits et les nouvelles technologies". Le conseil a pris ce jour des décisions significatives. Pour les régions, chacune des trois entreprises sera référente pour une région dédiée : Nissan pour la Chine, Renault pour l'Europe, Mitsubishi Motors pour l'Asie du Sud-Est. L'ingénierie travaillera sur un modèle leader / follower, en étendant ce schéma aux plateformes, aux groupes motopropulseurs et aux technologies clés. Ainsi, une entreprise prendra la tête de l'Alliance pour le développement de chaque technologie clé, qui sera ensuite répartie entre les partenaires de l'Alliance. L'AOB a également décidé de mettre en commun les crédits CAFE des trois entreprises en Europe dès 2020... En ce qui concerne les véhicules utilitaires (VU), Renault développera et fabriquera, dans l'usine de Sandouville, le véhicule utilitaire léger de Mitsubishi basé sur la plateforme de Renault Trafic qui sera commercialisé en Océanie.

Les plans stratégiques à moyen terme des trois sociétés seront annoncés simultanément vers mai 2020, en intégrant les principales décisions du conseil opérationnel de l'Alliance. Ce nouveau dispositif "permettra d'améliorer l'efficacité et l'efficience des projets de l'Alliance, afin d'optimiser l'utilisation des ressources et des investissements au sein des trois entreprises", jugent les partenaires.

L'AOB, qui se compose d'un président et du président ou directeur général de chaque société membre, accepte également de s'engager activement auprès des conseils d'administration respectifs de Renault, Nissan et Mitsubishi Motors pour renforcer sa gouvernance afin de fonctionner efficacement au profit de chaque société membre. Ces initiatives permettront "de maximiser la collaboration au sein de l'Alliance, tout en préservant l'autonomie de chaque entreprise".