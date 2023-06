Renault / Nissan : le départ du COO de Nissan comme accélérateur ?

(Boursier.com) — Le départ d'un cadre de Nissan Motor va-t-il permettre d'accélérer les choses entre Renault et son partenaire nippon ? Selon les sources de 'Bloomberg', les dirigeants du constructeur au losange seraient optimistes quant au fait que ce départ permette de voir les efforts des deux groupes pour rééquilibrer leur alliance passer à la vitesse supérieure.

Nissan a annoncé la semaine dernière que Ashwani Gupta, 52 ans, quittera son poste de directeur de l'exploitation à la fin de son mandat au Conseil, le 27 juin. Le 'Financial Times' a rapporté plus tôt que le COO avait été 'viré' après un affrontement avec le DG de Nissan, Makoto Uchida, alors qu'il s'opposait aux conditions que Renault souhaitait en échange de la réduction de sa participation dans Nissan.

Renault a pour objectif de finaliser l'accord entre les parties d'ici la fin de l'année, selon l'une des personnes proches des négociations citée par l'agence, affirmant que les pourparlers pourraient avancer rapidement dans les semaines à venir et conduire potentiellement à un accord final d'ici la fin de l'été. Renault et Nissan ont décrit l'accord-cadre qu'ils ont conclu au début de cette année comme ouvrant un nouveau chapitre de leur alliance. Alors que des projets communs séparés annoncés en février par Renault, Nissan et leur partenaire Mitsubishi Motors ont bien avancé, le niveau d'investissement de Nissan dans l'activité VE et logiciels de Renault, Ampere, doit néanmoins encore être décidé, selon les sources.

Le président de Renault, Jean-Dominique Senard, qui est également vice-président de Nissan, devrait se rendre au Japon la semaine prochaine pour l'assemblée générale annuelle du constructeur automobile.