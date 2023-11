Renault : Nissan Finance Co pointe à 15% du capital et 22,13% des DDV

Par courrier reçu le 10 novembre à l'AMF, la société de droit japonais Nissan Finance Co, Ltd -contrôlée par Nissan Motors Co- a déclaré avoir franchi en hausse, le 8 novembre, les seuils de 5%, 10%, 15% et 20% des droits de vote de Renault SA. Elle détient 44.358 343 actions Renault SA représentant 88.716.686 droits de vote, soit 15% du capital et 22,13% des droits de vote du constructeur automobile.

Nissan Finance précise que ce franchissement de seuils résulte de l'entrée en vigueur, le 8 novembre, d'un nouvel accord d'alliance conclu entre Renault SA et Nissan Motor Co., Ltd en date du 26 juillet, tel que modifié et reformulé le 7 novembre, le 'New Alliance Agreement'.

La participation de Renault SA dans Nissan Motor Co a été réduite à environ 15% du total du capital social émis et des droits de vote de Nissan Motor Co.

Renault SA n'est plus réputé contrôler indirectement Nissan Finance Co, Ltd. au sens du code de commerce.

L'entrée en vigueur du 'New Alliance Agreement' n'a entraîné aucune modification de la participation de Nissan Finance Co dans Renault SA, qui demeure d'environ 15% du capital social de Renault SA. D'ailleurs, il précisé conformément au New Alliance Agreement, que les droits de vote exerçables attachés aux actions Renault SA détenues, directement ou indirectement, par Nissan Motor Co. et ses filiales (y compris Nissan Finance Co., Ltd.) sont contractuellement plafonnés à 15% du total des droits de vote exerçables dans Renault SA.

Conformément au New Alliance Agreement, Nissan Motor Co., Ltd a le droit et envisage de proposer, comme cela est déjà le cas actuellement, 2 administrateurs (choisis à la discrétion de Nissan Motor Co, Ltd) au conseil d'administration de Renault SA pour élection par les actionnaires de Renault SA. Nissan Motor Co, Ltd proposera que l'un des administrateurs nommés soit nommé membre du comité d'audit de Renault SA. L'autre administrateur nommé par Nissan Motor Co., Ltd sera proposé comme membre du comité de nomination de Renault SA. Chacune de ces propositions sera soumise à l'évaluation et à la décision du conseil d'administration de Renault SA.