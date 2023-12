Renault : Nissan et Mitsubishi vont bien investir dans Ampere

(Boursier.com) — Les partenaires nippons de Renault comptent bien investir dans Ampere, dont l'IPO pourrait avoir lieu l'année prochaine. Nissan et Mitsubishi ont en effet confirmé qu'ils investiraient respectivement jusqu'à 600 millions d'euros et 200 ME dans la nouvelle entité électrique de Renault. Nissan deviendra "un investisseur stratégique" dans Ampere, a déclaré à la presse Makoto Uchida, PDG du constructeur automobile japonais, ajoutant que l'entreprise pourrait utiliser les innovations issues de l'unité EV en matière de logiciels et de connectivité sur d'autres marchés en dehors de l'Europe. Nissan envisage également de prendre une participation dans l'activité d'économie circulaire de Renault, The Future Is NEUTRAL", selon une présentation du constructeur au losange.