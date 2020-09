Renault : Nicolas Maure est nommé EVP, Chief Turnaround Officer

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — À compter du 1er septembre 2020, Nicolas Maure est nommé EVP, Chief Turnaround Officer de Renault. Il conserve sa fonction de directeur des opérations de la région Eurasie. Il devient membre du comité exécutif du Groupe Renault (CEG). Le rôle de Nicolas Maure sera clef pour assurer le redressement du groupe et son retour à un niveau satisfaisant de profitabilité d'ici à 2022. En étroite collaboration avec les marques et l'ensemble des fonctions du groupe, il aura la responsabilité de proposer et piloter un plan d'actions visant d'une part une réduction majeure de nos coûts fixes et variables, et d'autre part la génération de revenus et de cash, dès à présent, a indiqué Luca de Meo, CEO du Groupe Renault.

Né en 1960, il est diplômé de l'École centrale de Paris (1983) et titulaire d'un MBA de l'INSEAD (1985). Après une carrière chez Valeo et Faurecia, Nicolas Maure entre chez Renault en 2000 comme directeur des achats de la division pièces et accessoires. Il est ensuite nommé successivement directeur plan qualité en mars 2003, puis directeur général délégué de la Société de Transmissions Automatiques en septembre 2004. En septembre 2006, il devient directeur de l'usine mécanique Dacia en Roumanie. En août 2008, Nicolas Maure est nommé vice-president Powertrain au sein de Renault-Nissan Purchasing Organization (RNPO), puis directeur de la performance des fabrications du Groupe Renault en mars 2013. Il devient en janvier 2014 directeur général du Groupe Renault Roumanie et président-directeur général d'Automobile Dacia S.A. En avril 2016, Nicolas Maure est nommé président d'AVTOVAZ jusqu'en juin 2018, dont il prendra la présidence du conseil d'administration en juin 2019. Le 1er janvier 2018, il est nommé directeur des opérations de la région Eurasie.