Renault : Nicolas Maure est nommé Directeur général des opérations en Russie et CEI

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A compter du 1er mai 2021, Nicolas Maure, actuellement directeur du Turnaround et membre du Board of Management (BoM), est nommé directeur général des opérations du Groupe Renault sur le territoire Russie et CEI. Il est rattaché à Luca de Meo, CEO du Groupe Renault.

La mission Turnaround du Groupe Renault se poursuit avec un rattachement de l'équipe aux membres du Board of Management.