Renault : neutral future ?

(Boursier.com) — Renault annonce la création de 'The Future Is NEUTRAL', présenté comme "première entreprise opérant sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'économie circulaire automobile, et ayant pour vocation d'engager l'industrie automobile à tendre vers la neutralité en ressources". Rassemblant les expertises existantes du groupe et de ses partenaires liés à cette activité, cette nouvelle entité propose des solutions de recyclage en boucle fermée à chaque étape de la vie d'un véhicule : approvisionnement en pièces et matières premières, production, usage et fin de vie. Avec l'objectif que le portefeuille d'activités atteigne un chiffre d'affaires de plus de 2,3 milliards d'euros et une marge opérationnelle supérieure à 10% à horizon 2030, The Future Is NEUTRAL ambitionne de devenir le leader à l'échelle industrielle et européenne de l'économie circulaire automobile en boucle fermée, au service des constructeurs automobiles ainsi que de l'ensemble de la filière. Renault franchit ainsi "une étape supplémentaire de son engagement historique dans l'économie circulaire".

Cette entité de Renault développera davantage de solutions technologiques et industrielles grâce à l'expertise de ses filiales et de son réseau de partenaires déjà opérant. Elle permettra aux acteurs du monde automobile "de faire significativement progresser leur taux de matières recyclées issues de l'automobile dans la production de véhicules neufs". Aujourd'hui, un véhicule neuf affiche entre 20 et 30% de matières recyclées seulement, issues de toutes les industries.

À court terme, l'entité a pour objectif de faire croître ses activités existantes en les dotant d'un business model dédié et en développant de nouveaux débouchés auprès de la filière automobile.

Afin d'accélérer son développement et renforcer son leadership sur un marché en forte croissance, 'The Future Is NEUTRAL' ouvre une minorité de son capital à des investisseurs extérieurs en vue de co-financer des investissements de l'ordre de 500 millions d'euros jusqu'en 2030.

Chaque année en Europe plus de 11 millions de véhicules, constitués à environ 85% de matières recyclables, arrivent en fin de vie. Cette ressource est pourtant sous-exploitée : les véhicules neufs sont composés de 20 à 30% de matière recyclée seulement. L'objectif de The Future Is NEUTRAL est de maintenir la valeur des pièces et matières le plus longtemps possible et de permettre à l'industrie d'atteindre à terme un taux beaucoup plus élevé de matières recyclées issues de l'automobile dans la production de nouveaux véhicules.

La force de l'entreprise est de mobiliser un réseau de filiales et de partenaires permettant de collecter tout au long du cycle de vie automobile, des pièces, des matériaux ainsi que des batteries, issus des casses automobiles, des rebuts d'usine et des garages.

The Future Is NEUTRAL s'appuie sur sa filiale Gaia dont les activités de réparation de batteries, de collecte et réemploi de pièces, et de recyclage de matériaux issus des véhicules en fin de vie (VHU) sont basées à Flins. Avec son partenaire de référence Suez, l'entité détient également deux entreprises : Indra, leader du traitement des VHU en France regroupant plus de 370 centres agréés, et Boone Comenor, expert en recyclage des chutes de métaux issus de l'industrie.

Aux côtés de partenaires industriels, The Future Is NEUTRAL ambitionne de devenir "un leader européen du recyclage des batteries en boucle fermée, en ligne avec la réglementation, et attractif pour d'autres constructeurs automobiles grâce à l'exploitation d'un processus industriel de premier ordre en termes de rendement et de pureté pour garantir le niveau requis de contenu recyclé dans leurs batteries au meilleur coût".

Pour développer la première offre de recyclage de batteries en boucle fermée d'Europe, l'entité s'appuie sur le plus grand parc de véhicules électriques, une chimie à haut contenu et capitalise sur le réseau en expansion d'INDRA pour aider à la collecte des batteries et l'expertise de GAIA pour leur diagnostic. Enfin, The Future Is NEUTRAL travaillera avec ses partenaires fabricants de batteries, tel que Verkor, pour la mise en commun de leurs batteries en fin de vie avec les rebuts de production.

The Future Is NEUTRAL propose également à la filière automobile une offre de conseil, ainsi que des formations dédiées à l'économie circulaire, avec le soutien du campus de l'Industrie Circulaire de la Mobilité (ICM) basée à Flins.