Renault : net repli

(Boursier.com) — En queue de CAC40, Renault abandonne 1,8% à 43,1 euros à la mi-journée. La seule actualité notable autour du constructeur est la grève qui touche sa marque Renault Samsung Motors en Corée du Sud. Suite à l'échec d'un accord salarial, des syndicats ont appelé à cesser le travail pendant 6 heures les 23, 26 et 30 décembre et pendant 8 heures les 24, 27 et 31 décembre, rapporte le 'Korea Economic Daily'. La production devrait toutefois être assurée par des salariés qui ne participent pas à la grève. Renault Samsung Motors a vu ses immatriculation baisser de 14,9% à 84 954 véhicules en 2018.

Par ailleurs, dans un entretien accordé au 'Journal du Dimanche', Jean-Dominique Senard a indiqué que l'alliance Renault-Nissan était "refondée" et qu'une fusion n'était pas indispensable : "dans une alliance de cette nature, et notamment avec les cultures asiatiques, cela n'est pas indispensable. (...) Si les managers respectent l'idée de travailler ensemble, les résultats peuvent être supérieurs à ceux obtenus par des fusions capitalistiques". Le président du groupe automobile a également réaffirmé qu'une évolution capitalistique n'est pas à l'ordre du jour.