Renault : Moody's relève la perspective crédit à 'stable'

(Boursier.com) — Moody 's rehausse la perspective associée à la note crédit long terme de Renault ('Ba2') de 'négative' à 'stable'. "Le changement de perspective à stable reflète la progression de la rentabilité de Renault au premier semestre 2022, et l'attente d'améliorations supplémentaires portées par l'exécution du plan stratégique Renaulution", affirme Matthias Heck, chez Moody's. "La confirmation de la notation Ba2 est basée sur l'attente que les mesures de crédit de Renault s'amélioreront pour atteindre les niveaux confortables requis pour la catégorie de notation actuelle en 2023, malgré l'environnement macroéconomique de plus en plus difficile et les risques d'exécution liés au nouveau plan stratégique".