Renault : Mobilize se développe au Brésil

(Boursier.com) — Mobilize , la 4e marque de Renault Group propose des services flexibles autour de la mobilité, de l'énergie et des données, en Europe et à l'international. Au Brésil, où le marché des nouvelles mobilités s'accroît, la marque entend être représenté. Entreprises privées et organismes publics ont déjà retenu les services de Mobilize pour la mobilité de leurs équipes dans les territoires.

Les équipes de Mobilize proposent et valident un écosystème durable afin qu'il devienne une réalité pour les entreprises, les territoires et les particuliers. La marque est le partenaire mobilité de plusieurs entreprises privées et organismes publics brésiliens, pour qui elle met à disposition des solutions de mobilité partagée et de location courte durée. La Fédération des industries du Paraná (FIEP) fut l'une des premières à procurer à ses équipes une flotte de véhicules électriques et thermiques. D'autres sociétés ou institutions ont suivi, la dernière étant Copel, la société d'énergie de l'état de Paraná (2.500 personnes), avec qui Mobilize vient de lancer des services d'autopartage et de location de voitures à courte durée à destination des employés du siège de Copel, à Curitiba, pour un usage personnel et professionnel. Les réservations se font via l'application Mobilize Share.

Mobilize Share réunit déjà plus de 1.400 utilisateurs brésiliens avec un taux de satisfaction de 9,8/10. Soutenu par une forte demande, ce service est amené à se développer largement.