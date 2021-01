Renault : Mobilize, la nouvelle marque de la mobilité électrique

Crédit photo © Renault, Mobilize, *RNO

(Boursier.com) — Mobilize est la nouvelle marque du Groupe Renault dédiée aux services de mobilité et d'énergie. L'entité Mobilize, qui est l'une des 4 nouvelles business units créées au sein du Groupe Renault, propose des données à d'autres marques et partenaires, en s'appuyant sur les meilleurs écosystèmes ouverts. Mobilize cible les clients souhaitant adopter des formes de mobilité plus durables et partagées, conformément à l'objectif du Groupe Renault d'atteindre la neutralité carbone et à son ambition de développer la valeur de l'économie circulaire

La marque propose de nouvelles solutions de transport des personnes et des biens. Les nouvelles offres de mobilité répondent aux attentes des consommateurs, des entreprises, des villes et des régions.

Mobilize réunit les activités du Groupe Renault en matière de solutions de mobilité, d'énergie et de données et met à profit l'expertise de RCI Bank and Services en termes de financement et d'outils de gestion et d'optimisation des flottes. La marque mettra en place des partenariats et de nouveaux écosystèmes ouverts pour obtenir un avantage significatif en termes de timing et d'économies d'échelle, tout en aidant le secteur de l'automobile à relever des défis majeurs

Avec un potentiel de plus de 6.000 points de vente Renault en Europe, Mobilize sera en mesure de proposer des solutions de mobilité pour une utilisation allant de 1 minute à plusieurs années, pour toutes les villes et tous les territoires.

EZ-1 Prototype, la liberté partagée

D'ores et déjà, Mobilize dévoile EZ-1 Prototype, un véhicule dédié à la mobilité urbaine partagée. EZ-1 Prototype est un véhicule emblématique de la marque. Il incarne sa vision en matière de design : le service au coeur de la conception des véhicules.

Mobilize EZ-1 Prototype est une nouvelle solution de mobilité urbaine conçue pour un usage partagé, et dont la commercialisation sera innovante. Ses utilisateurs ne paieront que ce qu'ils utilisent, sur la base du temps ou du kilométrage. Connecté, le véhicule propose un accès sans clé et interagit avec ses utilisateurs via leur smartphone.

Mobilize EZ-1 Prototype est un véhicule électrique compact et agile pour 2 personnes. Il ne mesure que 2,3 m de long pour une empreinte au sol minimale. Mobilize EZ-1 Prototype est doté d'un système innovant d'échange de batterie. Cette alternative aux infrastructures de recharge traditionnelles permet une utilisation non-stop du véhicule.

Mobilize EZ-1 Prototype est construit dans le respect des principes de l'économie circulaire. Il est fabriqué avec 50% de matériaux recyclés et, à sa fin de vie, il sera recyclable à 95% grâce aux installations de la Re-Factory de Flins.