Renault : Mobilize Financial Services crée un filiale spécialisée dans l'assurance automobile

(Boursier.com) — Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group spécialisée dans la mobilité, crée des services financiers innovants, pour construire une mobilité durable pour tous. Grâce au développement d'offres basées sur l'usage intégrant des services innovants, l'entreprise passe de la vente de véhicules à la vente de kilomètres. Dans cette perspective, Mobilize Financial Services a décidé de créer Mobilize Insurance, une filiale spécialisée dans l'assurance automobile pour le marché européen.

L'objectif de cette nouvelle structure est de développer l'activité d'assurance automobile en Europe grâce à une plateforme paneuropéenne innovante, de services d'assurance et notamment d'assurance tenant compte de l'usage fait du véhicule, complétement intégrée à l'écosystème des marques du Groupe : Renault, Dacia, Alpine et Mobilize.

Mobilize Financial Services a choisi comme partenaire Accenture, qui est capable de développer et d'exploiter cette plateforme dans sa globalité, depuis l'acquisition de nouveaux clients jusqu'à la gestion des sinistres.

Avec ce partenariat, Mobilize Financial Services réalisera une percée majeure sur le marché européen, à la croisée des secteurs de la mobilité et de l'assurance, au travers de 3 innovations sur le business model de l'assurance automobile en Europe : l'internalisation de la chaîne de valeur d'assurance et son intégration optimisée avec le réseau de concessionnaires de Renault Group ; une offre 'tout en un' personnalisée en fonction de l'usage des automobilistes ; la mise en oeuvre d'un modèle paneuropéen centralisé.

João Leandro, Directeur général de Mobilize Financial Services indique : "Nous allons capitaliser sur l'essor des véhicules connectés, mais aussi sur la demande croissante de services personnalisés, pour mettre au point des services disruptifs, tels que l'assurance au kilomètre, ou encore des solutions "pay how you drive", qui permettent de moduler le montant de la prime d'assurance en fonction de la conduite et donc de récompenser les bons conducteurs".