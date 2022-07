Renault met en place un contrat de liquidité et de surveillance de marché

(Boursier.com) — Renault Group a confié à Exane BNP Paribas, à compter du 1er juillet 2022 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires. Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il a pour objet l'animation par Exane BNP Paribas de l'action Renault sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Les moyens affectés à sa mise en oeuvre sont de 25 millions d'euros.