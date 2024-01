Renault : Martin Thomas est nommé Directeur général de Mobilize Financial Services

(Boursier.com) — A compter du 22 janvier 2024, Martin Thomas est nommé Directeur général de RCI Banque, agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, en remplacement de Frédéric Schneider. Ce dernier reprend ses fonctions de Directeur commercial et stratégie et Directeur général déléguéde Mobilize Financial Services.

Quand Martin Thomas prendra la succession de Frédéric Schneider, Directeur général par intérim de Mobilize Financial Services depuis juin 2023, il sera rattaché à Gianluca de Ficchy (CEO Mobilize et Chairman de RCI Banque SA).

En tant que Directeur général de Mobilize Financial Services, Martin Thomas s'assurera de la tenue de la feuille de route stratégique de l'entreprise et poursuivra le travail entrepris depuis juin par Frédéric Schneider et l'ensemble des équipes de la direction.