Renault maintient ses objectifs 2021 malgré les pénuries de puces

(Boursier.com) — Le groupe Renault maintient ses objectifs 2021 de redressement de la marge et du cash flow, les baisses de coûts et les hausses de prix devant pouvoir compenser l'impact plus lourd que prévu des pénuries de puces électroniques. Le constructeur, qui estime désormais avoir perdu la production de 390.000 véhicules à cause des difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs, et dont les pertes pourraient atteindre 500.000 véhicules sur l'année, a déclaré qu'il visait toujours une marge opérationnelle de l'ordre de 2,8% sur l'année, contre -0,8% sur l'ensemble de 2020.

Le chiffre d'affaires du groupe s'élève quant à lui à 9 milliards d'euros sur le 3e trimestre, en repli de 13,4% (-14% à taux de change et périmètre constants) alors que les ventes mondiales baissent de 22,3% à 599.027 véhicules.

Renault poursuit sa politique commerciale initiée au troisième trimestre 2020 qui conduit à une progression de la part de ses ventes sur les canaux les plus rentables et à un effet prix positif de près de 3 points sur le trimestre.

La gamme E-TECH2 représente 31,3% des ventes de véhicules particuliers de la marque Renault en Europe sur le trimestre écoulé.

Le renouvellement de la gamme Dacia est un succès, porté par Nouvelle Sandero et Nouveau Duster. Sur le 3e trimestre, Sandero est le véhicule le plus vendu en Europe, Duster est le SUV le plus vendu en Europe et les 2 modèles montent sur le podium des véhicules les plus vendus à particuliers en Europe (Sandero 1er et Duster 3ème).

Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe à fin septembre est à un niveau record depuis 15 ans et représente 2,8 mois de ventes. Le groupe estime sa perte de production liée au manque de composants pour le troisième trimestre à environ 170.000 unités. En dépit d'une visibilité réduite pour le quatrième trimestre, le Groupe anticipe une perte proche de 500.000 véhicules sur l'année.

Malgré l'augmentation des pertes de production estimées pour l'année, Renault Group confirme donc sa guidance d'atteindre un taux de marge opérationnelle Groupe pour l'année du même ordre qu'au premier semestre. Le Groupe vise également un free cash-flow opérationnel de l'Automobile, hors variation du besoin en fonds de roulement, positif sur l'exercice.

Renault Group confirme être en trajectoire pour atteindre son objectif CAFE3 2021.

