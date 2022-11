Renault : Luca de Meo avertit contre une stratégie de 'stop and go' dans l'électrique

(Boursier.com) — Luca de Meo met en garde les gouvernements. Le patron de Renault exhorte les décideurs politiques à ne pas douter de l'abandon progressif prévu par l'Europe des voitures à moteur à combustion, alors que l'industrie est lancée dans la course à l'électrique. "Le train sur l'électrification a pratiquement quitté la gare", a déclaré le dirigeant sur 'BFM Business'. "Nous devons être prudents avec une stratégie de 'stop and go'. Une fois les décisions prises, il est dangereux de ne pas y croire".

Le mois dernier, l'Union européenne a conclu un accord historique pour interdire les nouvelles voitures à moteur à combustion à partir de 2035, obligeant les entreprises à revoir leurs gammes. Cette poussée présente des risques pour l'emploi et l'accessibilité financière des véhicules, a averti la semaine dernière le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton. Comme le rappelle 'Bloomberg', l'ancien patron d'Atos a exhorté les fabricants à continuer à fabriquer des voitures à combustion et a laissé entendre qu'un retard était possible.

"Il y a quelque temps, j'ai dit clairement avec certains de mes collègues que nous allions trop vite sur l'électrification... Maintenant, nous sommes en train de réorganiser notre empreinte industrielle dans le nord de la France, avec des investissements et des plateformes, et c'est le cas non seulement pour Renault mais aussi pour tous nos concurrents", a souligné Luca de Meo.

Renault a annoncé mardi une profonde réorganisation de son groupe. Le constructeur prévoit notamment de créer un équipementier spécialisé dans les motorisations thermiques et hybrides détenu pour moitié par le Chinois Geely et d'introduire en Bourse, d'ici fin 2023, son entité dédiée à l'électrique, dénommée Ampère. Le groupe au losange cherche encore à convaincre Nissan d'investir dans son unité électrique.

"Cela fait quelques mois qu'on discute" notamment avec le directeur général de Nissan Makoto Uchida, sur (la façon) de "faire évoluer l'alliance", et "l'important c'est qu'on s'est accordé sur le fait qu'il faut continuer ensemble", a assuré Luca de Meo sur 'BFM Business'. Le directeur général de Nissan a lui affirmé ce matin que les discussions avec Renault sont en cours et sont "ouvertes et constructives"...

Dans le cadre du plan en cours de négociation, le constructeur français réduirait progressivement sa participation dans Nissan, de 43% (avec droits de vote) actuellement, à 15%. En retour, Nissan investirait entre 500 et 750 millions de dollars pour détenir une participation d'environ 15% dans Ampère.