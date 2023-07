Renault : les ventes semestrielles en hausse de 13%; Dacia en forme

(Boursier.com) — Les ventes mondiales de Renault Group s'élèvent à 1 133 667 véhicules au 1ersemestre, en hausse de 13 % par rapport au 1er semestre 2022. En Europe, les ventes du Groupe augmentent de 24 % dans un marché en hausse de 17 %.

La marque Renault enregistre une croissance de 12 % avec plus de 772 000 véhicules vendus au 1er semestre 2023. En Europe, la marque Renault a augmenté ses ventes de 21 % à 503 242 unités et revient sur le podium, en tant que deuxième marque la plus vendue et première en France.

Les ventes de Dacia sont en hausse de 24 % à plus de 345 000 unités au 1er semestre 2023 grâce au succès du renouvellement de sa gamme.

La marque Alpine confirme aussi sa progression : avec plus de 1 800 véhicules vendus, ses immatriculations progressent de 9 %.

Dacia se positionne sur la 2ème marche du podium du marché véhicules à particuliers européen avec une progression de 29 % par rapport au 1er semestre 2022. Avec 138 978 unités vendues, Dacia Sandero progresse de 23,5 % par rapport au 1er semestre 2022 et reste le véhicule le plus vendu à particuliers en Europe.

Les ventes de véhicules particuliers électrifiés de la marque Renault ont augmenté de 18 %, représentant désormais 37 % des ventes de véhicules particuliers de la marque en Europe. Les véhicules 100 % électriques représentent 11 % des ventes de véhicules particuliers en Europe. Dacia Jogger Hybrid 140 commercialisée depuis janvier 2023, représente plus de 25 % du mix des ventes. Dacia Spring, 100 % électrique, enregistre plus de 27 000 ventes en Europe depuis son lancement et se trouve toujours sur le podium des véhicules électriques vendus à particuliers en Europe.

Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe représente 3,4 mois de ventes à fin juin 2023. Il resterait supérieur à l'objectif de 2 mois tout au long de l'année, même avec un marché en baisse de 30 % par rapport à 2019.