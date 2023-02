Renault : les résultats 2022 seront présentés demain matin

(Boursier.com) — Nouvelle journée chargée en vue sur le front des publications d'entreprises. Outre Airbus, Orange, Air Liquide ou encore Renault seront sur le pont demain. Concernant ce dernier, le marché anticipe de solides résultats, la forte demande de nouveaux modèles devant compenser les vents contraires liés à l'inflation des intrants et aux goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. Le consensus 'Bloomberg' anticipe pour l'ensemble de l'exercice 2022 un résultat opérationnel 2,18 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires 45,04 MdsE. Le cash-flow opérationnel automobile est attendu à 1,76 MdE et les revenus de la branche automobile à 42,79 MdsE.

Barclays estime que Renault pourrait proposer le versement d'un dividende " symbolique " de 0,25 euro par action avant de passer à terme à un payout de 35%. L'accélération séquentielle des vents contraires liés aux matières premières et l'augmentation des autres coûts seront plus que compensés par l'effet prix/mix. Le broker reste néanmoins préoccupé par l'exposition de Renault au marché de masse européen compte tenu de l'inflation et des taux d'intérêt élevés, ainsi que des récentes baisses de prix de Tesla qui affecteraient le segment C cible de Renault.

Pour Jefferies, cité par l'agence, la dynamique de coûts s'est probablement affaiblie au second semestre alors que les coûts des produits ont augmenté, rendant l'exercice 2023 dépendant de la poursuite des progrès au niveau du mix/prix et sensible aux facteurs externes. Renault devrait augmenter ses bénéfices cette année mais à un rythme moindre. Après les résultats, les investisseurs devraient commencer à se concentrer sur l'introduction en bourse d'Ampère, l'unité de véhicules électriques à batterie de Renault, pour laquelle la direction envisage une valorisation potentielle de 10 milliards d'euros. Alors que les multiples de valorisation semblent cohérents avec d'autres startups de véhicules électriques, le défi de Renault sera d'éviter un transfert direct de valeur vers Ampère, comme cela s'est produit avec l'introduction en bourse de Porsche par rapport à VW. Le broker affirme que le groupe devra veiller à ce que les actionnaires existants ne soient pas excessivement dilués par rapport au principal moteur de valeur du futur.