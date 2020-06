Renault : les discussions avec les syndicats et Bercy se poursuivent

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Renault et Bercy continuent à discuter autour du prêt de 5 milliards d'euros que doit recevoir le constructeur automobile. Sur 'RTL', Bruno Le Maire a indiqué que les détails seront bientôt finalisés car "Renault a besoin de cet argent". Le ministre de l'Economie et des finances a toutefois souligné que l'obtention de ce prêt dépend de l'évolution des discussions entre les syndicats, la direction et le gouvernement: elles doivent être "transparentes et constructives".

Le ministre a par ailleurs indiqué qu'aucune décision n'avait été prise concernant les usines Renault de Douai et Maubeuge alors que les syndicats redoutent des fermetures. Les discussions sur l'avenir des usines prendront beaucoup de temps, selon Bruno Le Maire. Renault doit devenir l'une des entreprises les plus compétitives de l'industrie automobile et "a un long chemin à parcourir".

Renault a dévoilé la semaine dernière un plan de transformation d'envergure qui doit lui permettre d'économiser plus de 2 milliards d'euros sur 3 ans.