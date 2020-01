Renault : les brokers ont de nouveaux objectifs de cours

Renault : les brokers ont de nouveaux objectifs de cours









Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Renault perd 0,5% à 41 euros ce lundi, alors que le groupe automobile a vu ses ventes de voitures particulières (VP) et de véhicules utilitaires légers (VU) en France progresser de 1,3% en 2019 pour atteindre 698.690 unités, dans un marché automobile français en croissance de 2,3%. Le groupe se félicite ainsi d'avoir enregistré sa meilleure année commerciale en volumes depuis 2010. Sa part de marché s'est maintenue juste en-dessous de 26% avec toujours la Clio qui tire les ventes...

Sur un marché VU toujours dynamique (+4,5%), Renault confirme sa position de leader avec une part de marché de 30,8% (+0,1 point). La marque réalise un record en volumes depuis 12 ans avec 147.828 immatriculations et place 3 véhicules aux 3 premières places, avec Kangoo, Master et Trafic.

Kangoo Z.E. reste le leader incontesté du marché électrique utilitaire avec 48% de part de marché. Avec Master Z.E. et Zoé société, les véhicules utilitaires Renault 100% électriques représentent près des deux tiers du marché !...

Avec 140.548 immatriculations VP+VU en 2019 (-0,7%), les ventes de la marque Dacia se sont stabilisées après plusieurs années record. La Sandero se classe à la sixième place des voitures les plus vendues en France (VP). Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan a relevé sa recommandation à 'surpondérer', mais tout en ajustant son objectif de cours de 55 à 47 euros, alors que Goldman Sachs reste 'neutre' et ne vise plus qu'un cours de 41 euros sur Renault alors que le marché automobile fait face à un défi écologique "sans précédent"...