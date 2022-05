Renault : les batteries de la ZOE se recyclent à Belle-Ile !

(Boursier.com) — Mobilize -une marque du groupe Renault- et Morbihan énergies installent à Belle-Ile-en-Mer un réseau électrique local (micro-grid) s'appuyant sur 4 piliers : production d'énergie solaire ; système de stockage basé sur les batteries de véhicules électriques ; système de gestion intelligente pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire ; véhicule bidirectionnel (V2G) capable de réinjecter de l'énergie sur le réseau.

Le dispositif sert à l'autoconsommation du site de 'VVF Club Intense' de Belle-Ile. Le microgrid est installé à l'entrée de ce village-vacances, à Belle-Ile-en-Mer. Il est composé d'un système de stockage stationnaire de 200 kWh relié à des panneaux solaires d'une puissance de 76 kWc et géré automatiquement par un système de pilotage de l'énergie. L'installation vise à augmenter l'autoconsommation de l'énergie solaire et réduire les coûts énergétiques du VVF. Les panneaux solaires captent l'énergie des rayons du soleil à travers des modules et la convertissent en électricité. L'énergie ainsi produite doit être utilisée en temps réel ou stockée pour être utilisée lorsque les besoins en énergie sont élevés.

Installé en mai 2022, le système de stockage stationnaire est basé sur 10 batteries de Renault ZOE de seconde vie, et cumule une capacité de stockage de 200 kWh. Le container est chargé lorsque la production de l'énergie solaire dépasse la demande ou pendant les heures creuses. Le dispositif permet de recharger les véhicules électriques des clients du VVF avec de l'énergie bas-carbone, et le surplus de la production contribue à optimiser la consommation énergétique du village-vacances.

Un prototype de Renault ZOE bidirectionnelle (V2G) complétera le dispositif pour une durée de 6 mois. Ce véhicule sera piloté par le système de gestion intelligente du microgrid et pourra stocker l'énergie et la réinjecter dans le réseau local en cas de besoin. L'objectif de ce test est d'étudier l'apport de la recharge réversible sur un réseau électrique local en complément du système de stockage d'énergie, pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire du site et limiter le recours à l'électricité du réseau d'électricité principal.