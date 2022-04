Renault : les avis se succèdent...

(Boursier.com) — Renault reperd 1% à 23 euros ce lundi, alors que les analystes continuent de refaire leurs comptes dans la foulée des annonces de ventes en retrait au premier trimestre dans un environnement toujours difficile. Le chiffre d'affaires du groupe automobile s'est établi à 9,7 milliards d'euros sur la période, en baisse de 2,7% (-0,7% à taux de change et périmètre constants), mais supérieur au niveau de 9,27 MdsE attendu par le consensus de marché. Renault a vu ses volumes mondiaux reculer de 17% sur les trois premiers mois de l'année, avec 552.000 véhicules commercialisés, avec une chute de 34% en Russie, son deuxième marché...

Renault est le constructeur automobile occidental le plus exposé à la Russie via AvtoVaz, qui fabrique notamment la populaire Lada. La firme a annoncé le mois dernier son intention de se retirer de Russie, mais elle n'a pas encore divulgué de détails au-delà de l'arrêt d'une usine d'assemblage à Moscou. Conséquence de cette décision, le groupe au losange a revu à la baisse ses objectifs financiers pour 2022, avec une marge opérationnelle du groupe escomptée désormais autour de 3%, contre au moins 4% précédemment, et un free cash-flow de l'automobile attendu seulement "positif", et non plus à au moins un milliard d'euros.

Renault a réitéré son estimation selon laquelle la pénurie de semi-conducteur réduira sa production d'environ 300.000 unités cette année, principalement au premier semestre, et a souligné que son carnet de commandes reste solide puisqu'il est à un niveau record depuis 15 ans et représente 3,9 mois de ventes.

Renault présentera, lors d'un 'Capital Market Day' à l'automne prochain, une mise à jour de ses objectifs financiers et de sa stratégie le positionnant comme un acteur de référence compétitif, technologique et responsable.

Parmi les derniers avis, Invest Securities a ajusté le curseur de 45,1 à 45,8 euros en restant à l'achat sur le groupe automobile. Les ventes de Renault sont "légèrement en avance" sur le consensus, avec un effet prix favorable de +5,6% (+4,3% attendu), a indiqué de son côté RBC Capital ('performance sectorielle'). Une tendance qui reflète l'accent mis par la direction sur la valeur plutôt que sur les volumes...