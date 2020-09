Renault : les avis se succèdent

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Renault revient sur les 23 euros ce vendredi (-2,3%) dans un marché boursier prudent, malgré les derniers avis d'analystes plutôt favorables au constructeur automobile. Invest Securities a ainsi porté son objectif cible de 26,7 à 32,1 euros, tout en restant à l''achat', tandis que Bernstein avait déjà commencé le suivi de la valeur avec une recommandation 'surperformer' et un objectif de cours de 30 euros, alors que le groupe continue de se remettre en ordre de bataille dans un marché durement secoué par la crise sanitaire et la transition énergétique vers des motorisations décarbonnées.

Outre la nomination récente de Nicolas Maure au poste de vice-président exécutif du constructeur avec la charge de superviser "le redressement de la performance et le retour à un niveau satisfaisant de profitabilité d'ici à 2022", Renault vient aussi d'annoncer l'arrivée de Luciano Biondo au poste de directeur industriel du pôle électrique et véhicules utilitaires légers du Nord de la France. Il sera rattaché à Jose Vicente de los Mozos, directeur Industriel du Groupe et membre du comité exécutif du Groupe Renault.

Luciano Biondo, 50 ans, était président de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) depuis le 1er janvier 2017 et directeur de l'usine de Valenciennes depuis 2016.

Notons que parmi les autres avis de brokers, JP Morgan avait revalorisé le dossier de 29 à 32 euros tout en confirmant son avis 'surpondérer'.