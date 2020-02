Renault : les 30 euros en danger !

Renault : les 30 euros en danger !









Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Renault cède encore 1,75% à 30,4 euros en début de séance, au plus bas depuis l'été 2012. Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le constructeur automobile. Alors que le groupe a vu ses ventes chuter en janvier sur le Vieux continent, Moody's a porté un nouveau coup dur hier soir en annonçant avoir abaissé sa note de crédit à long terme à 'Ba1', soit le premier rang de la catégorie spéculative.

L'agence explique son choix par l'affaiblissement substantiel des performances opérationnelles de la société en 2019, à un niveau qui ne correspond plus à la catégorie de notation 'Baa3'. "Sur la base des prévisions de résultats du groupe pour 2020, qui anticipent un déclin plus marqué de la marge d'exploitation et la faiblesse continue des conditions de marché, nous ne nous attendons pas à ce que Renault soit en mesure de rétablir des niveaux de marge d'exploitation sains à moyen terme", souligne l'agence. La perspective est 'stable'.

Sur le front des analystes, Jefferies a coupé sa cible de 38 à 28 euros tout en restant à 'sous-performer'.