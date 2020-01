Renault : le verdict approche

(Boursier.com) — Fortement pressenti pour prendre la succession de Thierry Bolloré au poste de directeur général de Renault, Luca de Meo pourrait être officiellement nommé dans les prochains jours. Jean-Dominique Senard, président de Renault, a encore une fois refusé de donner le nom du futur patron du constructeur au losange mais a indiqué que "la décision sera prise, j'espère, dans les jours qui viennent". Lors d'un entretien accordé à 'BFM Business' depuis le Forum économique de Davos, le dirigeant a ajouté : "laissez la gouvernance du groupe fonctionner".

Luca de Meo a démissionné en début d'année de son poste de DG de Seat, filiale de Volkswagen. Ancien responsable de Renault, Luca De Meo dirigeait la marque espagnole depuis quatre ans, et a relancé les ventes du groupe. Outre ce dernier, l'actuelle directrice générale par intérim de Renault, Clotilde Delbos, est également perçue comme une candidate de choix pour le poste de DG.

Jean-Dominique Senard a par ailleurs riposté indirectement aux critiques de Carlos Ghosn, l'ex-homme fort du groupe, qui après sa fuite au Liban a lancé que l'alliance, premier groupe automobile mondial en 2017, n'avait "plus de profit, plus de croissance" depuis son départ. "Je n'ai jamais été un fanatique de la course aux volumes, c'est très gentil de courir après des positionnements mondiaux si la performance ne suit pas", a dit le dirigeant. "Pour Nissan surtout, pour Renault aussi, le sujet se pose en ces termes. (...) Arriver (à ces volumes) en esquintant la capacité de fixer des prix pour le groupe et pour les véhicules, ce n'est pas la bonne manière."