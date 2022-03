Renault : le titre retombe

(Boursier.com) — Renault retombe de plus de 6% ce jeudi, à 23,25 euros, après son rebond récent, alors que le marché continue d'évoluer en fonction des nouvelles d'Ukraine et de Chine, dans le sillage du yoyo des cours du pétrole qui repassent au-dessus des 100$ le brent ce midi. "L'avenir du groupe ne sera pas compromis par la crise provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine", a expliqué le président du groupe automobile. Le redressement de Renault est bien engagé, c'est une stratégie de long terme (...) qui va bien au-delà de la situation actuelle en Russie", a dit Jean-Dominique Senard à l'agence 'Reuters', en marge d'une conférence organisée par l'école d'ingénieurs des Mines ParisTech. Au cours de cette conférence sur les défis d'un monde moins global pour les entreprises, Jean-Dominique Senard a refusé d'en dire davantage sur les options dont il dispose en Russie...

Parmi les constructeurs automobiles, le groupe français est le plus exposé au marché russe, en tant qu'actionnaire du constructeur russe Avtovaz, dont il détient 67% du capital depuis 2017. Renault est aussi présent en Russie avec sa propre marque et produit principalement pour le marché local des Duster, Arkana et Captur, ou encore le Nissan Terrano dans le cadre de son alliance avec le constructeur nippon.

L'agence de notation crédit Fitch Ratings a estimé de son côté que la crise internationale avec la Russie, dont Renault a tiré l'an dernier environ 12% de son résultat opérationnel, risquait de freiner la réalisation des objectifs du plan "Renaulution".

Parmi les derniers avis de brokers, Exane BNP Paribas est repassé de 'surperformance' à 'neutre' sur Renault en ciblant un cours de 28 euros. Jefferies conseille pour sa part de conserver la valeur avec un cours cible ramené de 41 à 25 euros. Enfin, Goldman Sachs maintient sa recommandation avec un objectif de cours ajusté de 46 à 31 euros.