Renault : le titre cale

Renault : le titre cale









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Renault revient en arrière de 0,4% à 34,35 euros ce mercredi, alors que le broker Barclays a ajusté son objectif de cours de 35 à 32 euros avec un avis à 'sous-pondérer' sur le constructeur automobile après sa remontée. A l'inverse, la Deutsche Bank avait pour sa part porté sa cible de 25 à 40 euros avec un avis à 'conserver' et UBS avait rehaussé sa recommandation à 'acheter' avec un objectif porté de 22 à 54 euros ! La banque estime que la firme peut atteindre ses objectifs de moyen terme avec 2 ans d'avance, ainsi que sa guidance d'une marge d'Ebit de 3% dès cette année. À long terme, le broker voit un fort potentiel de re-rating en lien avec une "stratégie d'électrification convaincante"...

Le gros rebond du marché automobile européen en mars n'a pas vraiment surpris les analystes. Un sursaut à nuancer puisqu'il résulte évidemment de la base de comparaison exceptionnellement basse de l'année dernière en raison des restrictions strictes imposées par les différents gouvernements pour faire face au début de la pandémie de Covid-19. Les immatriculations de voitures particulières neuves dans l'Union européenne ont donc augmenté de 87,3% le mois passé, à 1.062.446 unités. Des gains à trois chiffres ont été enregistrés par trois des quatre plus grands marchés de l'UE : l'Italie a connu la plus forte hausse (+497,2%), suivie de la France (+191,7%) et de l'Espagne (+128%). Le marché allemand doit se contenter d'une progression de 35,9%.

Au niveau des constructeurs, Stellantis s'est particulièrement distingué le mois passé avec des ventes en hausse de 177,4% (+165,5% pour Peugeot). Les immatriculations de Renault ont augmenté de 84,7% sur la période alors que celles de Volkswagen ont progressé de 62,9% et celles de Toyota de 80,9%.