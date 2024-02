Renault : le secteur automobile cale après la sortie de route des équipementiers

(Boursier.com) — Renault revient en arrière de 3%, de retour à 37 euros ce mardi, dans la foulée de la correction spectaculaire des équipementiers automobiles hier sous la pression chinoise et les annonces plus que prudentes deForvia. L'ex-Faurecia a annoncé lundi un projet de réduction de 10.000 emplois en Europe au cours des 5 prochaines années,en anticipant une baisse de la demande et de la concurrence chinoise. Le titre du septième fournisseur automobile mondial, qui fabrique des pièces pour Stellantis, Volkswagen et Ford, a chuté de 13% en bourse de Paris lundi, soit sa plus forte baisse en séance depuis septembre 2022.

Alors que les constructeurs automobiles réduisent leur production en Europe, les équipementiers sont confrontés à des problèmes de surcapacité qui profitent aux concurrents chinois... Forvia met en avant des surcapacités en Europe sur les sièges et les intérieurs, ainsi que dans une moindre mesure sur l'éclairage. L'équipementier prévoit ainsi de réduire ses effectifs européens de 13%, grâce à un taux d'attrition important et une baisse des recrutements. "L'attrition que nous avons, c'est 2000-2500 personnes par an. Donc, en fait, le plan ne veut pas dire un licenciement de 10.000 personnes", a expliqué le vice-président et directeur financier Olivier Durand, ajoutant qu'il limiterait les recrutements aux postes jugés strictement nécessaires...

Lancements en série...

Du côté de Renault, en 2024, l'offensive produit avec 10 lancements et l'accélération de la réduction des coûts constitueront les leviers de la performance opérationnelle et de la forte génération de cash : Renault Group vise pour 2024 une marge opérationnelle du groupe d'au moins 7,5% et un free cash-flow supérieur à 2,5 Milliards d'euros.

Cotation...

Renault va notamment lancer 2 nouveaux véhicules 100% électriques avec Scenic E-TECH electric, offrant plus de 600 km d'autonomie WLTP, et Renault 5 E-TECH electric. Chez Dacia, le nouveau Duster sera commercialisé à partir de mars 2024 avant la nouvelle Dacia Spring 100% à l'été 2024, puis Bigster, véhicule du segment C, en fin d'année 2024.

Le groupe annonce disposer d'un portefeuille de commandes en Europe équivalent à 2,5 mois de ventes prévisionnelles... Parmi les derniers avis de brokers, Bernstein reste à 'surperformance' sur Renault avec un objectif de cours réhaussé de 45 à 50 euros. BNP Paribas Exane est aussi à 'surperformance' avec une cible ajustée à 51 euros, tandis que HSBC est aussi à l'achat avec un curseur qui remonte à 47 euros...