Renault : le retour du dividende ne suffit pas...

(Boursier.com) — Renault débute la semaine en baisse de 1,5% à 41,55 euros, alors que le groupe automobile a publié la semaine passée une perte nette part du groupe de 338 millions d'euros sur l'exercice 2022, en raison de sa sortie du marché russe, mais a fait part dans le même temps d'une amélioration de sa performance opérationnelle et du retour d'un dividende... Rappelons que Renault avait renoué en 2021 avec un bénéfice de 888 millions d'euros, chiffre retraité des activités russes, après deux années dans le rouge et une perte historique en 2020.

La marge opérationnelle a grimpé ainsi à 5,6% au titre de l'année écoulée, contre 2,8% en 2021, et vise au moins 6% en 2023.

Après trois exercices sans dividende, le constructeur automobile va donc également proposer le paiement d'un dividende de 25 centimes d'euro par action.

Les analystes continuent d'ajuster leurs prévisions après ces annonces chiffrées : Berenberg a revalorisé le titre de 43 à 49 euros avec un avis à l'achat', Invest Securities a remonté son objectif de cours à 60 euros ('achat'), Citi a relevé sa cible de 39 à 48 euros en restant 'neutre', la SocGen a porté son objectif de 42 à 49 euros ('conserver') et Kepler Cheuvreux a réhaussé sa cible de 42 à 46 euros ('conserver').