Renault : le projet d'IPO d'Ampère avance bien

(Boursier.com) — La création d'Ampère avance bien, tout comme le projet de mise sur le marché de l'activité de véhicules électriques de Renault. Le constructeur automobile a sélectionné des banques d'investissement pour travailler sur le projet d'IPO, croit savoir 'Bloomberg' en citant des personnes proches du dossier. Selon elles, le groupe au losange a choisi BNP Paribas, Goldman Sachs Group et JPMorgan Chase & Co pour diriger l'opération en tant que coordinateurs globaux conjoints. Il a également sélectionné Citigroup, HSBC Holdings, Morgan Stanley, Natixis et Société Générale pour agir en tant que teneurs de livres conjoints, tandis que Mediobanca agira en tant que co-chef de file. Les délibérations sont en cours et les détails de l'offre potentielle, y compris le choix final des banques, pourraient encore évoluer.

Renault viserait une valorisation d'environ 10 milliards d'euros pour Ampere, dont l'introduction en bourse pourrait être lancée au quatrième trimestre. "L'intention est de coter Ampère en bourse mais sans pression de calendrier, cela dépendra des conditions de marché", a souligné ce matin Thierry Piéton, le directeur financier de Renault, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. Le dirigeant a précisé que l'IPO "aura lieu au plus tôt d'ici la fin de l'année".

"Nous ne sommes pas sous pression du point de vue du financement. Notre intention est toujours de lancer cette société parce que nous croyons fermement que nous avons un ensemble d'actifs très uniques et une proposition commerciale qui sera très intéressante pour les investisseurs", a également affirmé Thierry Piéton.

En cas de succès, l'IPO serait clairement une des plus importantes de l'année en Europe. La région est confrontée à une pénurie de grosses cotations en raison de conditions de marché peu favorables.