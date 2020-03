Renault : le Maroc et la Roumanie aussi à l'arrêt

(Boursier.com) — Renault continue à mettre à l'arrêt ses usines à travers le monde. Après la France et l'Espagne, le constructeur suspend la production de ses deux usines marocaines de Casablanca et Tanger à compter de ce jeudi et jusqu'à nouvel ordre du fait de la propagation de l'épidémie de coronavirus. Les deux sites emploient quelque 11.000 salariés, a précisé un porte-parole. Le groupe au losange avait annoncé hier la suspension de l'activité de son usine de Roumanie jusqu'au 5 avril sauf pour les fonctions critiques.