Renault : le marché s'inquiète d'une guerre des prix dans l'électrique, le titre plonge

(Boursier.com) — Renault a beau avoir réalisé un très bon début d'année avec des ventes nettement supérieures aux attentes du marché, son titre recule fortement ce jeudi. En queue de peloton du CAC40, le constructeur au losange abandonne 7% à 34 euros. Si le groupe a fait état d'une forte hausse de 29,9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 11,498 milliards d'euros, porté par un rebond des ventes en volume et le maintien d'un fort effet prix, le marché s'inquiète de la durabilité de la stratégie de prix du constructeur pour sa Mégane E-Tech, un produit clé, à un moment où son rival américain Tesla réduit agressivement ses tarifs.

Pour l'instant, Renault bénéficie toujours d'une demande refoulée. Bien que les prix deviendront probablement "un peu plus doux" au second semestre, ils resteront toujours positifs, a tenté de rassurer Thierry Pieton. Lors de la conférence de présentation, le directeur financier de Renault a indiqué ne pas prévoir de baisses de prix drastiques pour la Mégane E-Tech électrique même s'il continue de travailler sur la compétitivité de la voiture et de rendre le " montage financier le plus attractif possible ". Les tarifs de leasing pour Mégane E-Tech électrique sont "compétitifs" et "si nous devons prendre des volumes légèrement inférieurs, tant pis", a ajouté le dirigeant. "Il n'y a aucune incitation à baisser les prix de la Mégane et à être entraîné dans une spirale comme certains de nos concurrents".

Renault s'attend à ce que son portefeuille de commandes en Europe se maintienne au-dessus de deux mois tout au long de l'année, après un nouveau record de 3,3 mois de ventes à fin mars. Le constructeur a également maintenu ses objectifs 2023, soit une marge opérationnelle supérieure ou égale à 6% et un free cash-flow opérationnel de l'automobile supérieur ou égal à 2 milliards d'euros.

Stifel ('achat') évoque un nouveau trimestre robuste, supérieur de 4% au consensus. La solidité des volumes et du prix-mix sont les faits saillants du trimestre. Oddo BHF ('surperformer') parle de son côté d'"une impression robuste dans l'ensemble", qui est de bon augure pour la rentabilité, et soutient sa vision plus optimiste pour les bénéfices de cette année.