Renault : le marché accueille froidement la nouvelle étape de 'Renaulution'

(Boursier.com) — Renault perd 3,2% à 30,7 euros après la présentation du 3ème chapitre de son plan 'Renaulution' en amont d'une journée investisseurs attendue de longue date. Comme prévu, le groupe va séparer ses activités électriques (Ampere), dans lesquelles une participation capitalistique de Nissan est toujours à l'étude mais n'a pas encore fait l'objet d'un accord définitif, de son activité historique de véhicules thermiques et hybrides innovants à faibles émissions, détenue à 50-50 avec le Chinois Geely.

Une marge opérationnelle supérieure à 8% en 2025

Le management compte sur cette scission pour doper sa rentabilité au cours des prochaines années. Il vise désormais une marge opérationnelle supérieure à 8% en 2025, et de plus de 10% en 2030, contre 3,6% en 2021 et au moins 5% attendu cette année. Le groupe au losange, qui compte introduire en bourse Ampere au plus tôt au second semestre 2023 (sous réserve des conditions de marché), table également sur un free cash-flow supérieur à 2 milliards d'euros par an en moyenne sur 2023-2025, et de plus de 3 MdsE par an en moyenne sur 2026-2030.

1 million de véhicules électriques pour la marque Renault en 2031

'Bloomberg' a révélé hier que Renault cherchait à obtenir une valorisation de plus de 10 MdsE pour sa branche électrique. Basé en France, Ampere sera un constructeur automobile à part entière avec environ 10.000 employés. En tant qu'entreprise technologique, Ampere favorisera l'innovation avec environ 3.500 ingénieurs, dont la moitié spécialisés dans le software. Ampere vise une production d'environ 1 million de véhicules électriques pour la marque Renault en 2031.

Alpine 100% électrique à partir de 2026

Le groupe souhaite également développer Alpine : une marque exclusive, zéro-émission et mondiale, avec la course automobile pour ADN. Alpine s'appuiera sur des partenariats commerciaux et le soutien d'investisseurs pour accélérer sa croissance et son expansion internationale. La marque développe une toute nouvelle gamme qui soutiendra sa croissance et ses ambitions internationales et sera entièrement électrique à partir de 2026.

Autre pilier du plan 'Renaulution', Mobilize : construit autour d'une captive financière de premier plan pour adresser le marché des nouvelles mobilités, de l'énergie et des services de données. Mobilize est construit autour d'un actif clé, Mobilize Financial Services (MFS), l'une des meilleures captives financières du marché avec 4 millions de clients. MFS élargira ses activités traditionnelles tout en développant de nouvelles activités telles que l'abonnement, l'assurance et le leasing opérationnel.

Neutralité carbone en Europe en 2040

Enfin, pour ancrer son engagement dans l'économie circulaire et avancer sur le chemin de la neutralité en ressources, Renault Group a annoncé le 13 octobre dernier, la création d'une nouvelle entité : The Future Is NEUTRAL. En rassemblant toutes les expertises existantes du Groupe et de ses partenaires dans cette activité, cette nouvelle entité offre des solutions de recyclage en boucles fermées à chaque étape de la vie d'un véhicule : approvisionnement en pièces et matières premières, production, usage et fin de vie.

Sur le plan du climat, le Groupe vise la neutralité carbone en Europe en 2040 et dans le monde d'ici 2050, en adoptant une approche du berceau à la tombe. Le Groupe s'est fixé des objectifs intermédiaires de réduction de l'empreinte carbone pour jalonner son chemin, avec des plans d'actions spécifiques pour chacune de ses activités.

Un taux de distribution de 35% à moyen terme

Les actionnaires ne sont pas oubliés puisque la société dirigée parLuca de Meo prévoit de rétablir le paiement d'un dividende dès 2023 (au titre de l'exercice 2022 - sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires). Cette politique de dividende est une première pour Renault Group. Le taux de distribution augmentera progressivement et de façon disciplinée jusqu'à 35% du résultat net - part du Groupe, à moyen terme. Pour ce faire, le Groupe devra atteindre sa 1ère priorité : retour à une notation financière investment grade. Il a également pour ambition de porter l'actionnariat salarié à 10% du capital en 2030.

"Ce que le Groupe a réalisé comme redressement financier en seulement 2 ans est remarquable et nous ne nous arrêterons pas là. Nous porterons nos fondamentaux non négociables - valeur par rapport au volume, compétitivité et efficience du capital - à un niveau supérieur. Cette future architecture d'entreprise nous permettra d'améliorer notre performance financière, en ciblant une rentabilité, une génération de free cash-flow et un rendement des capitaux engagés, au meilleur niveau du marché. En se tournant vers des chaînes de valeur structurellement plus rentables, elle transformera notre mix d'activités et créera de la valeur... Le plan Renaulution est autofinancé mais sera accéléré par des financements externes et des partenariats pour permettre l'accès aux chaînes de valeur clés, pour stimuler la croissance et l'innovation, tout en réduisant le besoin en capital", a déclaré Thierry Piéton, Directeur financier de Renault Group.