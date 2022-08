Renault : "le futur est l'électrique", affirme Luca de Meo

(Boursier.com) — Luca de Meo se veut optimiste. Le patron de Renault estime que son groupe est sur la bonne voie grâce notamment à son développement à marche forcée dans l'électrique. "Le succès actuel de la Megane E-Tech électrique, avec 25.000 ventes en trois mois, montre que nous sommes sur la bonne voie. Mon job est de projeter Renault dans le futur, et en Europe le futur est l'électrique", affirme ainsi le directeur général du constructeur dans un entretien accordé au 'JDD'.

"La démocratisation de la voiture électrique se fera en Europe et implique des produits à des prix accessibles. Nous faisons de l'électrique depuis douze ans et mettons en place les conditions pour que la marque Renault soit 100% électrique d'ici à 2030", ajoute le dirigeant. Si Renault vend désormais ses véhicules plus chers, Luca de Meo estime malgré tout que "Renault est une marque populaire et doit le rester" : "nos voitures ont plus de valeur, vraiment plus, et le client devra payer sa voiture au prix correspondant".

Alors que le constructeur au losange vient de dévoiler de solides résultats intermédiaires et de relever ses objectifs annuels malgré un contexte peu porteur, le dirigeant souligne : "notre performance du premier semestre et notre objectif annuel qui a été revu à la hausse devraient faire taire ceux qui disaient que Renault ne pouvait pas survivre".