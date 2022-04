Renault : Le chiffre d'affaires s'établit à 9,7 MdsE sur le premier trimestre, en baisse de 2,7%

(Boursier.com) — Les ventes mondiales du Groupe Renault s'élèvent à 552.000 véhicules au 1er trimestre 2022, dans un contexte de marché encore très perturbé. Le chiffre d'affaires du groupe automobile s'établit à 9,7 Milliards d'euros sur le trimestre, en baisse de 2,7% (-0,7% à taux de change et périmètre constants).

Renault Group poursuit sa politique commerciale initiée au 3ème trimestre 2020 centrée sur la valeur

Effet prix positif de 5,6 points sur le trimestre : la dynamique se poursuit.

Progression de la part des ventes sur les canaux les plus rentables : sur les cinq pays principaux d'Europe, la part des ventes à particuliers s'établit à 69% (vs 54% au 1er trimestre 2021).

Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe à fin mars se situe à un niveau record depuis 15 ans et représente 3,9 mois de ventes.

Cette politique commerciale est renforcée par le succès de ses nouveaux produits qui permettent à Renault Group de consolider son leadership sur la mobilité hybride et électrique :

Renault Arkana enregistre plus de 9.000 commandes par mois au 1er trimestre dont 60% en version E-TECH et 60% sur le canal à particuliers.

Renault Megane E-TECH Electric connaît un lancement prometteur en affichant déjà plus de 10.000 commandes en deux mois, dont 70% sur des versions supérieures.

Dacia Sandero demeure le véhicule le plus vendu auprès des clients particuliers en Europe.

Avec plus de 9.000 ventes en Europe et 20.500 commandes enregistrées au 1er trimestre, Dacia Spring 100% électrique est le 2ème véhicule électrique le plus vendu en France.

Nouveau Jogger s'annonce comme un nouveau succès de la marque Dacia avec 36.500 commandes en 4 mois et un mix à 70% sur les versions supérieures en Europe.

La gamme E-TECH (véhicules 100% électriques, hybrides rechargeables et hybrides) représente 36% des ventes de véhicules particuliers de la marque Renault en Europe sur le trimestre, en progression de 13 points par rapport au 1er trimestre 2021.

Le Groupe renforce sa compétitivité avec des programmes de réduction de coûts additionnels.

Renault Group confirme ses perspectives financières telles qu'annoncées le 23 mars 2022.

Renault Group présentera, lors d'un Capital Market Day à l'automne 2022, une mise à jour de ses objectifs financiers et de sa stratégie le positionnant comme un acteur de référence compétitif, technologique et responsable.

"La création de valeur est au coeur de la stratégie de Renault Group et se reflète dans l'activité du 1er trimestre 2022. Nos ventes sur les canaux les plus rentables continuent de progresser et la politique commerciale proactive du Groupe déployée depuis mi -2020 porte ses fruits. De plus, le succès de la gamme E-TECH continue de se vérifier. Le portefeuille de commandes, à un niveau record, se renforce et bénéficie de nos gammes prometteuses et compétitives de nouveaux véhicules.

Dans un environnement de marché très perturbé par le conflit en Ukraine, la crise des semi-conducteurs et l'inflation, Renault Group poursuit son redressement et accélère le déploiement de sa stratégie", a déclaré Thierry Piéton, Directeur financier de Renault Group