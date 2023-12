Renault : lance un plan ambitieux de transformation de son système industriel

(Boursier.com) — Renault lance un plan de transformation en profondeur de son système industriel. Ce plan vient soutenir la phase Révolution du plan stratégique Renaulution pour faire de Renault Group l'entreprise automobile de prochaine génération. Il vise une réduction des coûts industriels par véhicule à l'horizon 2027 de 30% sur le véhicule thermique et de 50% sur le véhicule électrique. Le plan contribuera également à la réduction du temps de développement des véhicules de trois à deux ans. Le Groupe passe ainsi à la vitesse supérieure et se fixe des objectifs ambitieux.

" Re-Industry est un plan de transformation 360o. Il s'agit de tirer parti de nos atouts, de faire beaucoup plus vite ce que l'on fait déjà bien, et de pousser l'ensemble du système industriel vers le maximum de son excellence tout en le réinventant. Cette transformation de l'industrie vise à rendre notre système plus agile, plus vertueux, plus compétitif ce qui nous permettra également de répondre plus vite aux attentes de nos clients", affirme Thierry Charvet, Chief Industry & Quality Officer de Renault Group.

Avec 12.000 équipements connectés dans le monde, deux millions de datas remontées chaque minute, trois milliards par jour, le Metaverse Industriel de Renault Group permet de produire plus intelligemment, plus vite et mieux, tout en réduisant les coûts et l'empreinte carbone des procédés industriels. En 2023, le Metaverse a ainsi permis au Groupe d'économiser 270 millions d'euros, notamment pour la maintenance prédictive des installations. La connexion de l'ensemble des postes de travail et, plus largement, de tout l'écosystème (transport, fournisseurs...) est un facteur clé permettant à Renault Group de viser une réduction de 60% du délai de livraison des véhicules et de diviser par deux l'empreinte carbone de la fabrication de ses véhicules.

L'intelligence artificielle permet également d'avoir une approche prédictive en matière de consommation d'énergie et de réduire de 20% la consommation des sites industriels du Groupe. Avec le portail Ecogy, par exemple, solution agile et connectée développée en interne, l'ensemble des consommations est monitoré en permanence et la réaction en cas de dérive est immédiate. Renault Group vise une baisse de 40% de la consommation énergétique de ses sites industriels d'ici 2025 et a déjà parcouru la moitié du chemin depuis 2019. En termes d'émissions de ses sites industriels, l'objectif affiché de Renault Group est d'être Net Zero Carbon dès 2025 pour le pôle ElectriCity ainsi que le site de Cléon, dès 2030 pour les sites en Europe, et en 2050 pour l'ensemble des implantations industrielles dans le monde.

Aujourd'hui, le système industriel de Renault Group dispose de plus de 300 applications opérationnelles d'intelligence artificielle portant sur l'analyse d'images ou de sons. Par exemple, l'application POK.AI.OK embarque des concepts d'intelligence artificielle dans un système autonome de contrôle par vision industrielle ultra performant. Accessible et intuitif, ce système répond aux enjeux croissants de contrôle qualité, de conformité et de traçabilité. Déployé sur plusieurs sites et cas d'usage, il a déjà impacté positivement la productivité et la qualité. La conformité et la traçabilité des pneumatiques lors de leur montage en usine sont ainsi assurées avec une fiabilité et une efficience accrues.

L'objectif est de passer à 3.000 applications dès 2025. Ces différents projets viendront également accompagner l'industrialisation des nouvelles technologies tels que le " Software Defined Vehicle ", l'électronique de puissance, l'assemblage des batteries et des moteurs électriques. Ils contribuent également, par la rapidité de traitement, à réduire le temps d'industrialisation des véhicules.

La supervision et la visibilité accrue de l'environnement de travail offertes par le Metaverse permettent aux acteurs de gagner en agilité et en autonomie dans les prises de décision. Les technologies issues du monde du Gaming rendent plus immersives les expériences utilisateurs. C'est, par exemple, le cas de la formation en peinture réalisée en réalité virtuelle avant même que le nouveau modèle soit entré en fabrication. Ceci contribue également à réduire le temps de développement d'un véhicule. Les algorithmes de l'IA facilitent la capacité d'anticipation des collaborateurs, comme les fonctionnalités d'optimisation et de pilotage des flux pour les experts de la chaîne logistique. Ainsi, la Supply Chain Control Tower, développée au sein du Groupe, permet de sécuriser l'approvisionnement des sites industriels en visualisant en temps réel les positions et les contenus de tous les camions circulants entre les fournisseurs et les usines. Elle permet aussi de détecter, dans tous les pays, les risques d'approvisionnement liés à la météo, au trafic... et préconise, en anticipation, les meilleures solutions de sécurisation. Plus d'autonomie, plus de sérénité pour tous les acteurs ! Avec le Metaverse, c'est l'ensemble du système industriel dans ses multiples dimensions qui devient prédictif, plus réactif et autocorrectif afin de produire du premier coup plus vite et plus juste.

Autre élément clé de la compétitivité d'un système industriel : son agilité et sa flexibilité. Renault Group annonce ainsi la fabrication de huit nouveaux véhicules de la marque Renault dans ses usines. Sur son site de Curitiba, en plus de Renault Kardian, Renault Group produira un deuxième modèle sur sa nouvelle plateforme, Renault Group Modular Plateform. En Turquie, sur son site de Bursa, le Groupe annonce la fabrication de quatre nouveaux modèles d'ici 2027. Propulsé par l'optimisation de ses capacités de fabrication et l'introduction depuis plusieurs années de lignes flexibles, le système industriel de Renault Group gagne en agilité, en rapidité et en capacité d'industrialisation de nouveaux modèles. Le Groupe a ainsi divisé par deux les investissements industriels depuis quatre ans et sera à même de lancer pas moins de 12 nouveaux modèles en 2024. Avec une adaptabilité exceptionnelle, le système industriel du Groupe offre une réponse dynamique aux besoins changeants du marché, assurant la production de véhicules novateurs et répondant aux attentes les plus élevées.

Le plan de transformation du système industriel de Renault Group réaffirme l'engagement du Groupe envers l'innovation et la mobilité du futur, tout en assurant une activité durable de ses sites industriels. Il marque une révolution dans la production automobile afin d'être plus rapide, plus compétitif et résolument plus agile. En réinventant son approche de la production, le Groupe est prêt à relever les défis du marché tout en proposant des véhicules qui définiront la prochaine ère de l'industrie automobile, conclut la marque au losange.