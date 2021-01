Renault lance Kiger, son SUV destiné au marché indien

(Boursier.com) — Renault procède au lancement d'un nouveau modèle SUV compact à destination du marché indien, le Renault Kiger. Le modèle a été développé en version thermique essence à partir de la plateforme CMF de l'alliance Renault-Nissan pour fournir espace à bord, design de pointe et sportivité. Fidèle à la promesse du show-car, Renault Kiger est un SUV robuste, dynamique et généreux. Prêt à affronter la jungle urbaine, nous l'avons aussi conçu pour s'évader et affronter tout type de route avec sérénité. Kiger affiche un look de SUV coupé, mais son empattement long promet une grande habitabilité et du volume à bord, où son habitacle a été spécialement conçue pour favoriser le partage et la convivialité , commente Laurens van den Acker, Directeur du Design industriel du Groupe Renault.

Deuxième pays le plus peuplé de la planète, l'Inde possède un fort potentiel de croissance et demeure l'un des marchés les plus attractifs au monde. Le marché des SUV y suit une constante progression depuis quelques années. Renault a très tôt pris conscience de cette demande grandissante. La marque a révolutionné certains segments en développant des produits disruptifs tels que Kwid et Triber. Comptant parmi les seuls constructeurs à avoir gagné des parts de marché l'an dernier sur un marché en repli, Renault s'est imposé comme le leader des marques européennes distribuées en Inde.

