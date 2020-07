Renault : la ZOE cartonne !

(Boursier.com) — L'éclaircie est à chercher du côté de l'électrique chez Renault. Alors que le constructeur a vu ses ventes plonger de 34,9% au premier semestre sur fond de pandémie de Covid-19, la ZOE a été la voiture électrique la plus vendue en Europe sur la période, affichant une croissance de près de 50% à 37.540 unités. Sur le seul mois de juin, Renault a indiqué avoir reçu un niveau record de commandes, à 11.000 unités. Au niveau mondial, plus de 42.000 ZOE ont été vendus sur la première partie de l'exercice (+38%).

Globalement, Renault a écoulé 1.256.658 véhicules dans le monde sur les six premiers mois de l'année, pénalisé par la suspension de ses activités commerciales et industrielles dans la plupart des pays à partir de mi-mars. "La baisse des ventes du groupe est principalement due à sa forte exposition aux pays ayant subi un strict confinement", souligne le constructeur, qui a sous-performé le marché automobile mondial (28,3%) sur la période.

L'autre bonne nouvelle pour le groupe de Boulogne-Billancourt est que ses ventes en Europe se sont redressées en juin avec Renault et Dacia qui ont atteint respectivement 10,5% (1ère marque) et 3,5% de part de marché. "Nous commençons le second semestre avec un niveau de commandes très élevé, un niveau de stock satisfaisant, un positionnement prix en hausse sur l'ensemble de la gamme", a déclaré Denis le Vot, directeur commercial du groupe au losange.