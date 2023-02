Renault : la Russie fait plonger le résultat net, mais la marge opérationnelle grimpe !

(Boursier.com) — Le groupe automobile Renault a publié une perte nette part du groupe de 338 millions d'euros sur l'exercice 2022 en raison de sa sortie du marché russe, mais fait part dans le même temps d'une amélioration de sa performance opérationnelle et du retour d'un dividende.

Rappelons que le groupe avait renoué en 2021 avec un bénéfice de 888 millions d'euros, chiffre retraité des activités russes, après deux années dans le rouge et une perte historique en 2020.

La marge opérationnelle grimpe ainsi à 5,6% au titre de l'année écoulée, contre 2,8% en 2021, et vise au moins 6% en 2023. Après trois exercices sans dividende, le constructeur automobile va également proposer le paiement d'un dividende de 25 centimes d'euro par action.

"L'année 2022 a plus que tenu ses promesses : avec des résultats au-dessus des objectifs initiaux et des attentes du marché, nous achevons la phase " Résurrection " avec trois ans d'avance. Cette performance reflète l'énergie et l'engagement des équipes de Renault Group alors même que nous avons fait face à de forts vents contraires liés à la cession de l'activité en Russie, à la crise des semi-conducteurs et à l'inflation des coûts. Les fondamentaux du Groupe ont été assainis en profondeur et nous ne reviendrons pas en arrière. Les perspectives financières 2023 et le retour d'un dividende en sont la démonstration. De plus, nous atteignons notre objectif de réduction de 25% de l'empreinte carbone dans le monde depuis 2010.

Je tiens à remercier les équipes pour ces bons résultats. Nous avons confiance en l'avenir du Groupe. La participation exceptionnelle des salariés au plan d'actionnariat en est une illustration qui me rend particulièrement fier.

La deuxième phase du plan, "Rénovation", centrée sur les produits, déjà largement engagée, permettra au Groupe de disposer de sa meilleure gamme de véhicules depuis 30 ans. Les succès de Renault Megane E-TECH Electric, Renault Austral et Dacia Jogger sont les premiers de cette vague.

Notre avance dans l'exécution des premiers jalons stratégiques et financiers de Renaulution nous permet dès à présent d'ouvrir le chapitre le plus excitant de notre plan : "Révolution".

Enfin, comme annoncé le 6 février dernier avec nos partenaires Nissan et Mitsubishi, les nouveaux fondements de notre Alliance vont pouvoir se déployer dès cette année avec des projets opérationnels créateur de valeur pour l'ensemble des parties prenantes.

Go 2023 !" a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group