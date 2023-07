Renault : la refonte de l'alliance avec Nissan bientôt présentée ?

(Boursier.com) — Nissan et Renault ont finalisé l'accord sur la refonte de leur alliance, et les deux constructeurs le présenteront dans les prochains jours, ont déclaré des sources "au fait de la question", rapporte Reuters ce matin.

Renault et Nissan ont annoncé en février une restructuration de leur alliance fondée vingt ans plus tôt, avec un rééquilibrage de leurs participations croisées et la possibilité que le constructeur japonais prenne jusqu'à 15% de la future entité électrique du groupe au losange.

Nissan s'est efforcé de réduire son seuil d'investissement dans Ampère sous les 15%, ont indiqué deux sources. Le niveau de participation dépend encore de la valorisation d'Ampère, mais Nissan devrait prendre moins de 10% de la future entité du constructeur français.

De son côté, Renault, qui détient 43% du constructeur japonais, devrait réduire sa participation dans Nissan.

L'annonce de ce nouvel accord devrait intervenir dans les prochains jours. "Les négociations entre Nissan et Renault se poursuivent et sont constructives. Nous ferons une annonce lorsqu'il en sera temps, lorsqu'un accord sera conclu", a déclaré Nissan dans un communiqué. Renault s'est refusé à tout commentaire.