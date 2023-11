Renault : La production de la Polestar 4, véhicule 100% électrique, sera lancée sur le site de Busan au second semestre 2025

(Boursier.com) — Un accord a été signé entre Polestar, Geely Group et Renault Korea Motors pour la production des véhicules 'Polestar 4' destinés au marché intérieur sud-coréen et à l'exportation vers l'Amérique du Nord dans l'usine RKM de Busan. Le site de Busan, qui bénéficie d'un accès direct au port maritime, emploie près de 2.000 salariés?; il représente depuis 23 ans l'excellence dans la construction automobile, et jouit du statut envié de leader du marché sud-coréen pour la qualité de sa production.

Renault Korea s'est spécialisé depuis 2022 dans la production de véhicules électriques haut de gamme des segments D et E, pour le marché intérieur comme pour l'exportation. L'usine de Busan a une capacité de production de 300.000 unités par an. Ses remarquables performances sont largement reconnues, et l'ont placée depuis deux ans parmi les meilleurs équipementiers sud-coréens en termes de qualité initiale.

Stéphane Deblaise, CEO de RKM, a déclaré : "Polestar 4 sera le premier véhicule électrique produit dans notre usine de Busan. Cela symbolise le renouveau de Renault Korea Motors, et notre vision ambitieuse pour l'avenir. Nous sommes particulièrement fiers de ce nouveau partenariat, et nous remercions Polestar pour la confiance qu'ils nous témoignent."

"Plus largement, nous constatons que le partenariat fort entre nos actionnaires Renault Group et Geely Group dessine de nouvelles perspectives pour l'avenir immédiat de Renault Korea."

Thomas Ingenlath, CEO de Polestar, a conclu : "Nous sommes très heureux de franchir ce nouveau cap dans la diversification de nos sites de production avec Geely Group et Renault Korea Motors, qui partagent notre passion pour la qualité et les mobilités durables. Polestar 3 doit être mise en production début 2024 à Chengdu, en Chine, puis à l'été 2024 aux États-Unis, en Caroline du Sud. Nos objectifs de croissance mondiale seront bientôt servis par cinq usines réparties dans trois pays différents."