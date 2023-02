Renault : la notation de Fitch n'est pas impactée par la feuille de route de l'alliance Nissan-Mitsubishi

(Boursier.com) — Fitch Ratings fait savoir que la nouvelle feuille de route de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi n'a pas d'impact imminent sur la note 'BB' de Renault. "Les futures actions de notation dépendront de la stratégie d'allocation du capital de Renault après l'introduction en bourse d'Ampère et de la contribution des investissements opérationnels annoncés à la rentabilité du groupe, que nous examinerons à mesure que nous recevrons plus de détails", détaille l'agence de notation.

Selon le plan, Nissan achètera une participation de 15% dans Ampere, la société de logiciels et de véhicules électriques de Renault, ainsi que Mitsubishi et Qualcomm, tandis que le Groupe Renault en conservera le contrôle. Fitch estime que cela laisse une marge de manoeuvre pour libérer 20% des actions d'Ampere. "Nous pensons que l'investissement de Nissan-Mitsubishi dans Ampere sera réalisé en même temps que l'introduction en bourse au 2e semestre 2023", dit Fitch qui considère que : "L'évaluation et l'allocation potentielle du capital ne sont pas claires à l'heure actuelle". Fitch pense néanmoins que "les besoins de financement et d'investissement d'Ampere seront largement couverts par le capital levé".

Le Groupe Renault transférera 28,4% de ses actions Nissan dans un trust français par le biais duquel il conservera ses droits économiques, qui comprennent le paiement de dividendes et le produit des ventes. Le Groupe Renault n'a pas précisé quand ou s'il cherchera à vendre ces actions. Fitch estime que "l'introduction en bourse d'Ampere donne déjà à Renault un soutien au bilan et une marge de manoeuvre, et que la direction ne cherchera pas à vendre ces actions en urgence. Néanmoins, elles ajoutent à la valeur créée par la nouvelle feuille de route des alliances et la structure du Groupe Renault".

La nouvelle feuille de route définit également des plans d'investissement opérationnels conjoints en Amérique latine, en Inde et en Europe, couvrant de multiples technologies et segments. L'alliance estime qu'il y aura un partage des coûts et des synergies significatives grâce au partage des plateformes, des technologies et du soutien opérationnel, comme l'exploitation des forces géographiques de chaque partenaire. Fitch ne dispose pas de détails sur l'impact potentiel de la feuille de route opérationnelle commune sur la rentabilité et s'attend à ce qu'il soit plus visible après sa période de prévision de 4 ans.