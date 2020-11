Renault : l'usine de Flins devient la première usine européenne d'économie circulaire de la mobilité

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Renault annonce la transformation de son site de Flins pour créer la Re-Factory, la première usine européenne d'économie circulaire de la mobilité. Re-Factory Flins aura un objectif de bilan carbone négatif à horizon 2030. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de transformation du Groupe. Il permettra à Renault de profiter d'un gisement de valeur en pleine croissance tout en réaffirmant son ancrage industriel en France. Ce modèle industriel compétitif pour la mobilité durable est fondé sur le potentiel de création de valeur généré par le véhicule tout au long de sa vie

Comme le Groupe s'y est engagé, la Re-Factory accueillera les activités de rénovation de Choisy-le-Roi. Le Groupe Renault prévoit des dispositifs d'accompagnement et de formation des salariés de Flins et Choisy-Le-Roi pour développer les compétences.

L'objectif du groupe est d'employer plus de 3.000 personnes sur le site d'ici à 2030.

Déployée entre 2021 et 2024, la Re-Factory reposera sur un large réseau de partenaires multisectoriels (start-ups, partenaires académiques, grands groupes, collectivités locales...) et s'articulera autour de 4 pôles d'activités, dont les expertises permettront d'accompagner toute la vie du véhicule, en agissant sur les principales composantes de l'économie circulaire : approvisionnement ; écoconception ; économie de la fonctionnalité ; maintenance ; réemploi ; durabilité des batteries ; remanufacturing ou encore recyclage.

Les 4 pôles développés par Re-Factory seront : Re-Trofit ; Re-Energy ; Re-cycle et Re-Start. Il est prévu que Re-Cycle intègre les activités de Choisy le Roi.