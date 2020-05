Renault : l'usine de Barcelone de Nissan pourrait fermer

Renault : l'usine de Barcelone de Nissan pourrait fermer









Crédit photo © Nissan

(Boursier.com) — Les spéculations autour du prochain plan de restructurationde Nissan vont bon train. Alors que le partenaire de Renault chercherait à réduire ses coûts fixes de 300 milliards de yens par an, soit environ 2,6 milliards d'euros, dans le cadre d'un plan triennal qui devrait être dévoilé le 28 mai, le 'Nikkei' croit savoir que le groupe nippon compte réduire de 20% ses capacités de production sur l'exercice clos fin mars 2023 et fermer son usine de Barcelone. En Espagne, Nissan a produit environ 55.000 véhicules, soit 10% de ses capacités de production en Europe, au cours de l'année fiscale 2019. La fermeture de l'usine catalane entrainerait le transfert des activités locales de Nissan sur des sites de Renault en France et dans d'autres pays.