Renault : l'IPO d'Ampere pourrait avoir lieu au printemps 2024

(Boursier.com) — Renault envisage une introduction en Bourse d'Ampere au printemps 2024. Sur 'BFM TV', Luca de Meo a indiqué que le constructeur visait le 1er novembre 2023 pour que l'unité dédiée aux véhicules électriques soit scindée du reste de l'entreprise, en guise d'étape préparatoire à l'IPO. "Nous nous séparons donc et nous verrons ensuite si nous avons les bonnes conditions pour entrer sur le marché", a déclaré le dirigeant, ajoutant que le printemps 2024 serait probablement la fenêtre pour une cotation.

Avec 80% de ses investissements déjà réalisés, Ampere vise un bénéfice d'exploitation et un free cash-flow à l'équilibre dès 2025, et une marge à deux chiffres en 2030. L'équipe de direction d'Ampere, avec Luca de Meo à sa tête, doit partager plus de détails sur l'IPO lors d'un Capital Markets Day, qui se tiendra au second semestre.