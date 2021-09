Renault : Jana Striezel va diriger les achats

(Boursier.com) — A compter du 1er octobre 2021, Jana Striezel (44 ans) rejoint Renault Group en tant que Directrice des Achats de la marque Renault et Alliance Global Director Achats Europe. Elle sera rattachée hiérarchiquement au Directeur Général de APO (Alliance Purchasing Organization), Gianluca de Ficchy, et fonctionnellement à Luca De Meo (Directeur Général de Renault Group et Directeur Général de la marque Renault). Elle sera membre du Renault Management Committee.

Jana Striezel a étudié le droit et l'économie à l'Université de Bayreuth, en Allemagne. Elle est diplômée de la faculté de droit de l'université Yale (États-Unis). CEO de For-Med puis associée chez Freshfields Bruckhaus Deringer, Jana Striezel entre dans le Groupe Volkswagen en 2014 en tant que responsable du département Antitrust. En 2017, elle pilote un groupe de travail destiné à réduire les émissions polluantes au niveau mondial. Deux ans plus tard, elle est nommée Directrice Executive des Achats Pièces Extérieures du Groupe Volkswagen et de la marque Volkswagen.