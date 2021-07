Renault : Hyvia, la voie vers la mobilité hydrogène

(Boursier.com) — Hyvia est la nouvelle voie vers la mobilité hydrogène verte de Renault. Hyvia, la coentreprise créée début juin avec le groupe américain Plug Power, va proposer, d'ici fin 2021, la production, le stockage et la distribution d'hydrogène vert au plus près des besoins de ses clients, avec notamment des stations de recharge à hydrogène.

3 véhicules utilitaires légers à pile à combustible

Hyvia, qui s'appuie sur l'expertise de Renault Group, leader du véhicule utilitaire électrique en Europe avec 40% de part de marché et pionnier du véhicule utilitaire à hydrogène sur la route depuis 2014, proposera d'ici la fin de l'année, une gamme de 3 véhicules utilitaires légers à pile à combustible :

- Master Van H2-Tech : un grand fourgon pour le transport de marchandises, avec 12 m3 de volume utile et une autonomie jusqu'à 500 km.

- Master Châssis Cab H2-Tech : un grand fourgon pour le transport de marchandises plus volumineuses, avec 19 m3 de volume utile et une autonomie d'environ 250 km.

- Master Citybus H2-Tech : un minibus urbain pour le transport de 15 personnes, avec une autonomie d'environ 300 km

Ces véhicules sont conçus sur une architecture "Dual power" : une double énergie, électrique et hydrogène. Leur autonomie ira jusqu'à 500 km : 100 km d'autonomie obtenue sur l'énergie électrique, le reste grâce à l'énergie hydrogène.

L'ensemble de cet écosystème sera accompagné de services de financement et de maintenance

Un écosystème basé en France

Dans cette perspective, Hyvia poursuit la localisation de son écosystème en France...

A Villiers Saint-Frédéric, Hyvia aura son siège social et sa R&D. Une équipe dédiée a initié les études nécessaires pour une intégration en grande série de la pile à combustible au sein des véhicules, au coeur du centre d'ingénierie et de développement pour les véhicules utilitaires de Renault Group.

Flins sera dédié aux process, à la fabrication et à la logistique. Le site de Batilly sera dédié à la production de Renault Master pour HYVIA. Gretz Amainvilliers sera dédié à PVI (Renault Vehicle Innovation). Cette filiale de Renault Group depuis 2017, poursuit l'électrification de Master et renforce ses compétences pour l'intégration de la pile à combustible. PVI produit également des camions 27 tonnes à hydrogène

"Pour répondre aux enjeux de la mobilité hydrogène, il s'agit de proposer des véhicules à pile à combustible pour tous les usages intenses mais également de prendre en compte l'ensemble de l'écosystème. Hyvia offre des solutions de mobilité clé en main avec la production, le stockage, la distribution d'hydrogène vert et une large diversité de véhicules utilitaires. Des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des entreprises, grands comptes, flottes ou collectivités pour s'inscrire ensemble vers la transition énergétique", explique David Holderbach, Président de Hyvia.