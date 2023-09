Renault : Hélène Josselin nommée Directrice de la Communication de la marque Renault

(Boursier.com) — À compter du 1er septembre 2023, Hélène Josselin rejoint Renault Group en tant que Directrice de la Communication de la marque Renault. Hélène Josselin, 50 ans, est diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce (ESC) en 1995 et titulaire d'un diplôme d'études supérieures en marketing et communication de l'Université de la Sorbonne CELSA (Paris IV). Elle a une expérience de 12 ans en agences publicitaires. Elle intègre Publicis en 1998 où elle occupe différents postes dans le domaine de la publicité pour le compte de Renault.

En 2008, elle rejoint l'équipementier automobile Faurecia en tant qu'attachée de presse.

En 2011, elle est nommée responsable de la communication corporate, et en 2014, responsable de la communication du Business Group pour les intérieurs de véhicules. Après 9 ans au sein du groupe Faurecia, elle rejoint en 2017 le fabricant de trains Alstom, où elle occupe des postes à responsabilité au sein de la direction de la communication marque, pilotant notamment le lancement de la nouvelle marque en 2019.

En 2021, Hélène Josselin est promue vice-présidente en charge de la marque, des événements externes et de la communication client.